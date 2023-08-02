Медики боролись за жизнь ребенка, но спасти школьницу не смогли. Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура и следственный комитет Амурской области занимаются расследованием загадочной гибели ребенка. 9-летняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии после отдыха в детском лагере «Строитель». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Школьница вздрагивала и не давала к себе прикоснуться. Поставить диагноз сразу не получилось. Врачи боролись за жизнь маленькой пациентки, но спасти ее не смогли. Как удалось выяснить, лагерь долгое время был закрыт на реконструкцию.

Странное поведение воспитанницы заметили вожатые. Когда поняли, что с ребенком явно что-то не то, поспешили в больницу. Но оказалось слишком поздно.

Теперь же во всех подробностях трагедии разбираются специалисты. В лагере началась проверка. На данный момент есть две версии смерти девочки – отравление неизвестным веществом или инфекционное заболевание, которое могло поразить ее нервную систему, от чего и начались судороги.

Получить комментарии от лагеря, где отдыхал ребенок, «Комсомолка» пока не смогла. Детское спортивно-оздоровительное учреждение расположено в селе Натальино Благовещенского округа, оно построено в 1971 году. Стоит отметить, что совсем недавно здесь обновили корпуса, масштабный ремонт затянулся из-за пандемии коронавируса. И смена, на которую попал ребенок была первая за лето, точнее почти за последние два года. Всего же в лагере сейчас отдыхает около 280 школьников. Они разъедутся по домам 9 августа.

Редакция следит за развитием событием и приносит искренние соболезнования семьей погибшей.

Напомним, совсем недавно в Амурской области случился скандал из-за массового отравления детей в лагере «Белые горы». Краевой следственный комитет завел уголовное дело из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил, после того, как 86 ребят пожаловались на плохое самочувствие. Расследование еще продолжается.

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