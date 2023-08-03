В Благовещенске появится кинотеатр под открытым небом

Подробности рассказали в мэрии. Фото: telegram-канал @imameev.

В следующем году в Благовещенске будет благоустроен сквер имени Валерия Приемыхова, который расположен в районе пересечения улиц 50-летия Октября и Горького возле бывшего ДК Профсоюзов, сообщила администрация города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Это популярное у местных жителей и гостей место отдыха, находится оно рядом с городским автовокзалом и несколькими крупными торговыми центрами. Однако здесь мало лавочек, а те, что есть, не в лучшем состоянии.

В обновленном сквере появятся удобные лавочки. Фото: telegram-канал @imameev.

Теперь в сквере появятся зона отдыха со столиками и удобными лавочками, куда можно будет прийти и поработать со своим ноутбуком, и небольшой кинотеатр под открытым небом. На территории обновят плитку, вдоль дороги обустроят газоны, высадят живую изгородь и заменят автобусный павильон. Также установят информационные стенды, рассказывающие о творчестве Валерия Приемыхова и различные арт-объекты.

На территории обновят плитку, вдоль дороги обустроят газоны. Фото: telegram-канал @imameev.

В едином со сквером стиле благоустроят прилегающий к нему участок улицы 50-летия Октября от Амурской до Горького и фасады окружающих сквер зданий. Вместе с реконструированным в прошлом году сквером «Бабочка», город получит улучшенный квартал в едином концептуальном стиле, который станет еще одной комфортной зоной отдыха для жителей, отметил мэр Олег Имамеев.

Этот сквер популярное у жителей и гостей место отдыха. Фото: telegram-канал @imameev.

На благоустройство потратят 150 миллионов рублей, который город получил благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

На территории также появятся информационные стенды о жизни Валерия Приемыхова. Фото: telegram-канал @imameev.

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