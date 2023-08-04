Мэрия Благовещенска озвучила сроки возобновления подачи горячей воды

Определить даты возобновления подачи ГВС поручил мэр Олег Имамеев.

Стало известно, когда жителям Благовещенска вернут горячую воду. Дату возобновления ГВС озвучили в пресс-службе «Амурских коммунальных систем», которые занимаются масштабным ремонтом теплосетей, рассказали в мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Определить даты возобновления подачи ГВС поручил мэр Олег Имамеев. Глава города отметил, что Трудовому и 2 микрорайону воду должны были вернуть 1 августа. Однако задержка поставки оборудования, а также скрытые работы не позволили закончить ремонт вовремя. Об этом жителей не предупреждали ни АКС, ни управляющие компании домов.

«Поручил немедленно актуализировать информацию по всем участкам, где ведется ремонт, и разместить в СМИ. Также сегодня на подъездах должны появиться соответствующие объявления. Если этой информации не будет, сообщайте, отработаем с каждой УК индивидуально. И уже в жестком формате», – поделился в свое в телеграмм-канале Олег Имамеев.

В мэрии добавили, что перекопы восстановят до октября.

Сроки окончания работ опубликованы на сайте администрации Благовещенска, ознакомиться с ними можно по ссылке.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.