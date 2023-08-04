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НовостиОбщество4 августа 2023 2:29

Мэрия Благовещенска озвучила сроки возобновления подачи горячей воды

В некоторые дома ГВС вернется осенью
Павел САХАРОВСКИЙ
Определить даты возобновления подачи ГВС поручил мэр Олег Имамеев.

Определить даты возобновления подачи ГВС поручил мэр Олег Имамеев.

Стало известно, когда жителям Благовещенска вернут горячую воду. Дату возобновления ГВС озвучили в пресс-службе «Амурских коммунальных систем», которые занимаются масштабным ремонтом теплосетей, рассказали в мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Определить даты возобновления подачи ГВС поручил мэр Олег Имамеев. Глава города отметил, что Трудовому и 2 микрорайону воду должны были вернуть 1 августа. Однако задержка поставки оборудования, а также скрытые работы не позволили закончить ремонт вовремя. Об этом жителей не предупреждали ни АКС, ни управляющие компании домов.

«Поручил немедленно актуализировать информацию по всем участкам, где ведется ремонт, и разместить в СМИ. Также сегодня на подъездах должны появиться соответствующие объявления. Если этой информации не будет, сообщайте, отработаем с каждой УК индивидуально. И уже в жестком формате», – поделился в свое в телеграмм-канале Олег Имамеев.

В мэрии добавили, что перекопы восстановят до октября.

Сроки окончания работ опубликованы на сайте администрации Благовещенска, ознакомиться с ними можно по ссылке.

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