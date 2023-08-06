Главный музей Тынды закрылся на ремонт

Ремонт проводят в рамках подготовки к празднованию 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Фото: администрация Тынды.

В Тынде музей истории БАМа закрыли на ремонт. Там появится новый вестибюлю и обновится входная группа. Подрядчик уже приступил к работам. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Согласно проекту работы будут проходить в несколько этапов. Сейчас на объекте АО «Дорожный центр внедрения» приступил к демонтажу существующего, наружного тамбура.

«В дальнейшем, подрядная организация расширит входные двери, возведет новый козырек с устройством внутреннего водостока, установит пандус, произведет внутреннюю отделку входного тамбура и коридора после прокладки электросетей», – рассказали в пресс-службе администрации.

Напомним, ремонт проводят в рамках подготовки к празднованию 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

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