Губернатор предложил давать базовые знания китайского языка официантам в Благовещенске

Представителям малого и среднего бизнеса все еще сложно найти рабочие кадры. Фото: Андрей МИНАЕВ

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел совещание по вопросам кадрового обеспечения региона. Он поручил руководителям ссузов встречаться с работодателями и корректировать учебные программы под их запросы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Начальница управления занятости населения Елена Дуленова рассказала, что работодатели отмечают рост профессионализма кадров, которые выпускают амурские ссузы и вузы. Но представителям малого и среднего бизнеса все еще сложно найти кадры для общественного питания, торговли, предоставления бытовых услуг.

«Необходимо регулярно встречаться с работодателями. И корректировать свои учебные программы. В сельском хозяйстве предприятия используют дроны, автоматизируют процессы. Работодатели могут приобрести аналогичную технику в колледжи, чтобы специалисты, которые придут к ним после выпуска, имели необходимые навыки. Было бы неплохо в Благовещенске давать официантам базовые знания китайского языка. У нас сегодня по всем отраслям не хватает специалистов. Будущее Амурской области в ваших руках. От того, как вы выучите специалистов, зависит то, как мы с вами будем жить», – отметил глава региона.

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