Многодетным семьям Приамурья выплатили больше 330 миллионов рублей

На свет в Амурской область появилось 3846 новых жителей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За 2023 год в Приамурье 3608 семей, получили ежемесячную выплату за рождение третьего или последующего ребенка. Всего на свет в Амурской область появилось 3846 новых жителей. На эти цели выделили 333 миллиона рублей, сообщило региональное правительство. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

В прошлом году родителям, у которых родился третий ребенок, выделили 718 миллионов рублей, что позволило помочь 5162 детям. Всего на поддержку амурских семей с детьми в 2022 году из областного и федерального бюджета выделили больше 8 миллиардов рублей.

Благодаря помощи областного правительства за пять лет количество многодетных семей в Приамурье увеличилось на 12%.

Получить такое пособие могут семьи, в которых среднедушевой доход не менее чем в два раза меньше регионального прожиточного минимума. Выплачивается он до достижения ребенком возраста трех лет. Для получения пособия одному из родителей нужно обратиться с заявлением в местные органы соцзащиты.

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