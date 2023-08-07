В Благовещенске почти 90 человек переплыли Зею

Китайская сторона хотела перенести мероприятие на следующий год. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Благовещенске в четвертый раз прошел международный заплыв «Дружба», в котором участвовали 88 пловца, среди которых были 3 китайских спортсмена, сообщило региональное правительство. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

В этот раз вместо традиционного Амура пловцы преодолевали Зею. Китайская сторона опасалась, что в результате прошедших дождей поднимется уровень Сунгари и Амура, и захотела перенести заплыв на следующий год. Однако амурское министерство спорта предложило другой вариант – провести его на Зее, в районе трех мостов – старого, строящегося и международного.

Дистанция из-за смены места только увеличилась – Зея в районе Благовещенска шире Амура. Спортсменам пришлось преодолеть 1800 метров от улицы Амурской до Зазейского пляжа, в среднем у них на это ушло около 30 минут.

На каждом из заплывов по требованиям безопасности был буй, за участниками соревнований следили сотрудники инспекции по маломерным судам и МЧС. Однако помощь никому из спортсменов не понадобилось – дистанцию успешно преодолели все.

И одним из первых до левого берега Зеи добрался китайский пловец Лю Цзянь. Он рассказал, что дистанция заплыва была оптимальная, не тяжелее, чем через Амур.

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