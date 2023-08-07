Директора водоканала наказали за отключение воды в Благовещенске

На директора завели административное дело. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура Благовещенска наказала директора Амурских коммунальных систем за нарушение срока проведения ремонтных работ, сообщила пресс-служба областного ведомства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

В мае 2023 года на сети холодного водоснабжения в областном центре произошел технологический сбой, из-за чего жители дома на улице Лазо, 64/2 остались без воды. По нормативу коммунальщикам дается не более восьми часов на устранение всех последствий аварии, однако людям пришлось ждать около полутора суток – 35 часов.

Городская прокуратура проверила длительное отключение и пришла к выводу, что в этом виноват директор предприятия. На него завели административное дело по статье 7.23 КоАП «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами» и привлекли к ответственности. Правда, максимальное наказание за это правонарушение для должностного лица составляет всего тысячу рублей.

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