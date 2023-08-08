В Благовещенске вернули историческую вывеску гостиницы «Юбилейная»

Дизайн-проект разработали архитекторы московского архитектурного бюро «Дальше».

Гостиница «Юбилейная» появилась в Благовещенске в конце 60-х годов по типовому проекту, который использовался в советских городах. Спустя долгое время вывеска сменилась, но сейчас ее вернули обратно. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на администрацию.

«Дизайн-проект разработали архитекторы московского архитектурного бюро «Дальше». В прошлом году фасад здания реконструировали, из зеленого «переодели» в бежевый. Смонтировали подсветку, подчеркивающую контуры здания, а оконные блоки и витражи заменили. «Кричащие» вывески на фасаде заменили на лаконичные в едином стиле», – рассказали специалисты.

Теперь жители и гости города смогут любоваться вывеской, которая выглядит точно так же, как и в 60-х годах. Здание с ней на площади Ленина видно с набережной и влияет на облик Благовещенска.

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