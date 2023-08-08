Молодые бизнесмены Приамурья смогут получить гранты на развитие своих проектов

Чтобы получить грант, претенденту надо пройти бесплатный обучающий курс и состоять в реестре соцпредприятий области. Фото: Архив "КП"

В Амурской области уже 9 августа стартует конкурс на гранты для социальных предпринимателей и молодых бизнесменов до 25 лет. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на правительство региона.

Всего на гранты выделено 24 миллиона рублей. Финансовая поддержка предоставляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Программа федеральных грантов для социального бизнеса и молодых предпринимателей в Амурской области реализуется четвертый год подряд. Объем средств на эти цели в текущем году увеличен на 25%. Размер гранта на условиях софинансирования составит от 100 до 500 тысяч рублей. Деньги можно потратить на компенсацию затрат на ремонт или аренду нежилого помещения, приобретение оргтехники и оборудования, оплату коммунальных услуг, рекламу в СМИ или соцсетях, покупку программного обеспечения, расходных материалов для производства продукции или оказания услуг и другое», – рассказала заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Валентина Дацко.

Чтобы получить грант, претенденту надо пройти бесплатный обучающий курс и состоять в реестре соцпредприятий области.

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