Неизвестные люди вырубили в Благовещенске почти 100 деревьев

Большая часть уничтоженных деревьев – тополя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Неизвестные люди срубили в районе перекрестка Игнатьевского шоссе и улицы Студенческой в Благовещенске 88 деревьев, сообщила администрация областного центра.

Большая часть уничтоженных деревьев – тополя, но под топор попал и маньчжурский ясень, занесенный в Красную книгу. Ущерб от незаконной рубки составил около полутора миллионов рублей.

Вырубку обнаружили сотрудники городского отдела озеленения. Администрация Благовещенска обратилась в полицию для установления личностей тех, кто покусился на зеленые насаждения и ищет свидетелей происшествия. Всех, кто может что-то рассказать о нелегальной рубке, просят обратиться по телефону 66-18-84.

Мэрия напомнила, что на снос деревьев в городе нужно получать специальное разрешение. Его можно оформить через портал Госуслуг. В случае веской и подтвержденной причины деревья разрешат срубить, о чем сообщат в личный кабинет заявителя на Госуслугах.

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