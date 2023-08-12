На «умных» остановках Благовещенска временно перестанут работать онлайн-табло

Табло скоро заработают, не стоит переживать. Фото: Фото: admblag.ru

В Благовещенске на время отключатся онлайн-табло на «умных» автобусных остановках, на которых в реальном времени отображается информация о движении общественного транспорта. Также на время она перестанет появляться и в специальных приложениях в смартфонах горожан, сообщила администрация Благовещенска.

Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Отключение онлайн-табло и интернет-сервисов связано с проведением регламентных работ «Региональным навигационно-информационным центром». Они начались в 17:00 часов 12 августа и завершатся в 08:00 13 августа. Эти работы специально запланировали на выходные дни, когда поток пассажиров общественного транспорта в городе меньше.

Как сообщала администрация Благовещенска, в городе установлено 70 умных остановок, оборудованных онлайн-табло, которые показывают реальное движение автобусов, зарядками для телефонов, системой видеонаблюдения. Также разработаны несколько интернет-приложений, позволяющих отслеживать движение автобусов, не выходя из дома.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.