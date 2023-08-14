Несколько сел в Амурской оказались остались без транспортного сообщения из-за тайфуна

Без транспортного сообщения остались 70 жителей. Фото: Прокуратура Амурской области

Два села в Белогорском муниципальном округе Приамурья оказались отрезаны от дорожного сообщения из-за сильных ливней, принесенных тайфуном Ханун. Дороги, которые ведут в Заречное и Озеряне, где живут около 70 человек, 12-13 августа оказались размыты дождем, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

По информации прокуратуры, администрация округа обеспечивает пострадавших необходимыми продуктами питания, лекарственными средствами и питьевой водой.

Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав жителей при ликвидации последствий непогоды на территории округа.

Как рассказали представители областного министерства транспорта, от дождей пострадали и несколько участков дорог в Михайловском районе. На 88-м километре трассы Благовещенск-Гомелевка размыло часть полотна возле водопропускной трубы, промывы образовались в районе 12 и 42 километра дороги Завитинск-Поярково-Ильиновка. К вечеру воскресенья часть размывов дорожные службы смогли устранить, работы на остальных участках продолжатся после схода воды.

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