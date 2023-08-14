Рыбак отправился на Зею и начал тонуть: амурские специалисты четко отработали навыки спасения на воде

Тренировка прошла на реке Зея. Фото: принтскрин видео.

Специалисты поисково-спасательной группы по городу Свободный Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности провели тренировку по поиску, спасению и оказанию помощи на воде. Главная ее цель – отработка до автоматизма действий по оказанию помощи людям, попавшим в беду на водоемах области, сообщила пресс-служба центра ГЗ и ПБ. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

По легенде, мужчина отравился на лодке порыбачить на реке Зея. В ходе рыбалки его плавательное средство получило пробоину и затонуло, а мужчина оказался в воде, но успел позвонить спасателям по номеру 112. Получив звонок, специалисты направились на поиски и быстро обнаружили человека, которого река несла вниз по течению. Мужчину достали из воды, оказали ему первую помощь и на лодке доставили на берег, где передали врачам скорой помощи.

На втором этапе тренировки спасатели отработали водолазные спуски в реку Зея, которая отличается быстрым течением и замутненностью воды.

«Условия работы в амурских водоемах сложные: это течение рек, отсутствие видимости, илистость и захламленность дна. Водолаз должен быть готов к любой внештатной ситуации под водой, а это достигается только постоянными тренировками» – рассказал начальник поисково-спасательной группы по городу Свободный Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Никиенко.

В Амурской области гибель людей на водоемах является серьезной проблемой. «Комсомольская правда» ранее сообщала, что с начала года в области утонуло 19 человек, в том числе 6 детей. Спасти удалось 14 попавших в беду амурчан.

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