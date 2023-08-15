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НовостиОбщество15 августа 2023 0:30

Мы не останемся в стороне: Амурская область поможет Приморью ликвидировать последствия тайфунов

Из Приамурья в пострадавший от паводков край направили 133 теплогенератора
Юрий ГАФАРОВ
Кадры с затопленных улиц Уссурийска.

Кадры с затопленных улиц Уссурийска.

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Амурская область выделит из своего резерва материальных ресурсов 133 тепловых пушки для просушки домов в пострадавших от паводка районах Приморья. Оборудование в подвергшийся удару тайфунов «Хиннамор» и «Ханун» край доставят на двух КАМАЗах сотрудники главного управления МЧС России по Амурской области, сообщило правительство Амурской области.

По словам губернатора Приамурья Василия Орлова, для климата на Дальнем Востоке характерна неустойчивая погода: тайфуны, ливни, паводки случаются у нас, к сожалению, нередко. Но дальневосточные регионы всегда помогают друг другу справляться с трудностями и последствиями стихии.

«В 2020 году, когда на Приморье обрушился ледяной дождь, Амурская область отправляла туда областной поисково-спасательный отряд с дизельными электростанциями. Наши ребята несколько недель обеспечивали электричеством многоквартирные дома и социальные объекты в поселках на острове Русский. И в этот раз мы не останемся в стороне» - сказал Василий Орлов.

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