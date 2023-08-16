В Селемджинском районе из-за разрушения дорог ограничили движение автобуса

Отменили автобус муниципального маршрута «Токур – Экимчан». Фото: Иван МАКЕЕВ

В Селемджинском районе разлившиеся после ливня ручьи размыли дороги. Из-за этого в среду 16 августа отменили автобус муниципального маршрута «Токур – Экимчан», сообщила администрация района. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Удушающая жара и засуха, державшаяся в Селеджинском районе больше месяца, сменилась двухдневным ливнем. В результате выпадения большого количества осадков многочисленные малые реки в районе вышли из берегов и затопили два участка дорог.

На дороге Токур-Экимчан глубина затопления доходит до одного метра, проехать здесь можно только на вездеходе. На дороге Стойба-Экимчан вода вышла на дорогу в районе ключей Лукачек и Осипкан.

По сообщению районной администрации, уровень воды продолжает повышаться. Жителей просят воздержаться от поездок по этим дорогам. Восстановление разрушенных участков дорог начнется после схода воды.

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