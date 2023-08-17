В центре Благовещенска почти на две недели перекроют участок улицы

Участок перекроют с 18 августа 06:00 до 30 августа 22:00. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Благовещенске почти на две недели перекроют участок улицы Краснофлотская от Шевченко до площади Победы. Это сделано для безопасной подготовки и проведения фестиваля «Берега Вкуса», который пройдет здесь 25-26 августа, сообщила городская администрация. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

По информации администрации, участок перекроют с 18 августа 06:00 до 30 августа 22:00. Водителей в этот период просят быть внимательнее и выбирать для движения альтернативные маршруты.

Первый международный гастрономический фестиваль «Берега Вкуса» пройдет в столице Приамурья 25-26 августа. В нем примут участие больше трех десятков ведущих благовещенских предприятий общественного питания. Повара представят шедевры авторской кухни, проведут мастер-классы по приготовлению азиатских и русских блюд.

Институт Конфуция Благовещенского педуниверситета научит гостей фестиваля плести китайские фенечки и фигурные узелки «на удачу», проведут краткий курс по искусству каллиграфии. Жители и гости города напишут иероглифы «дружба», «богатство», «здоровье» и «мир».

Благовещенцы смогут поучаствовать в настоящей чайной церемонии. На ней расскажут о разных сортах чая, особенностях заварки и процесса ферментизации, а затем проведут дегустацию. Также у посетителей гастрофестиваля будет возможность примерить национальные китайские костюмы и сделать памятные фотографии.

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