Губернатор Приамурья проинспектировал реконструкцию здания бывшей таможни

Строительные работы завершены на 78%. Фото: правительство Амурской области.

В Благовещенске завершается реставрация исторического здания бывшего таможенного поста, находящегося на пересечении улиц Шевченко и Краснофлотской. Инспекцию работ по реставрации провел губернатор Амурской области Василий Орлов, сообщила пресс-служба областного правительства. Подробности о восстановлении исторического облика здания – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Сейчас реставрация находится в завершающей стадии. На 78% завершились строительные работы, на 98% - очистка исторического фасада.

Во время работ строители столкнулись с трудностями – выяснилось, что перекрытия первого и второго этажа здания сильно повреждены, поэтому в проект пришлось вносить изменения. Строители уже заменили и укрепили перекрытия на втором этаже, приступили к замене на первом.

В здании еще предстоит проложить электропроводку, установить снтехнику и провести отделку внутри помещений. После этих работ зданию полностью вернется исторический облик, который подчеркнут подсветкой.

Здание было построено в 1895-1900 году Товариществом амурского пароходства. В 1902 году его передали только что созданной Благовещенской таможенной заставе. В нем с 1905 по 1918 год работал старший таможенный досмотрщик Петр Пивкин – герой Первой мировой войны, награжденный всех четырех степеней ордена Святого Георгия Победоносца. В 2009 году на нем открыли мемориальную табличку, посвященную героическому благовещенскому таможеннику. В 1930 годах здание было передано пограничной службе.

«В Благовещенске ведется большая работа по реставрации исторических зданий. Многие из них находятся в центральной части города и имеют неприглядный вид. Вековые здания должны украшать улицы, напоминать жителям и туристам о богатой истории Благовещенска и вызывать уважение к ней» - отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

На сегодняшний день продолжается реконструкция Амурского областного Дома народного творчества. Частный инвестор начал реставрацию «Доходного дома Берчанского» на улице Калинина. Продолжается капремонт крыши центрального корпуса БГПУ. Проектная документация готова для ремонта и многих других памятников архитектуры: дома Котельникова, здания бывшей гостиницы «Амур», корпус БГПУ по улице Горького 231, здания областного военкомата. Разрабатывают проектную документацию для реконструкции зданий Амурского областного краеведческого музея, кардиохирургического центра медакадемии и типографии УВД.

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