Нелегальных мигрантов выдворят из Амурской области

Нелегалов выявили во время рейда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Транспортные полицейские во время профилактического рейда «Мигрант-2023» в Амурской области выявили шесть нарушителей. Выходцы из Средней Азии нарушили режим пребывания в России, теперь им предстоит покинуть страну и вернуться на родину.

Шесть иностранцев ждали автобус около железнодорожной станции «Тында», когда к ним подошли сотрудники отделения по исполнению административного законодательства Тындинского ЛО МВД России на транспорте. Во время проверки оказалось, что у гостей страны попросту нет документов, подтверждающих право пребывания в России.

«В отношении правонарушителей вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ с назначением штрафа в размере двух тысяч рублей, а пятерым из них грозит административное выдворение за пределы Российской Федерации путем самостоятельного контролируемого выезда», – отметили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

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