В Благовещенске «РазДелили» мусор

Акция традиционно проводится в городе в третью субботу каждого месяца. Фото: администрация Благовещенска.

Около 100 килограммов железа, больше тонны макулатуры и 110 килограммов батареек сдали благовещенцы. Волонтеры организации «РазДельный сбор» подвели итоги акции по приему твердых бытовых отходов, которая прошла в субботу у ОКЦ. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Эта акция традиционно проводится в городе в третью субботу каждого месяца. Волонтеры при поддержке городской администрации и министерства природных ресурсов Амурской области принимают от горожан разделенные бытовые отходы, дополнительно перебирают их и отправляют на переработку.

В этот раз благовещенцы принесли на площадку за общественно-культурным центром около 100 килограммов железа, 40 килограммов алюминия, 1200 килограммов макулатуры, 110 килограммов батареек, 2 мешка бытовой техники и электроники, 6 мешков блистеров, по пакету зубных щеток и пластиковых карт.

Жители города собрали 110 килограммов батареек. Фото: администрация Благовещенска.

Кроме этого, волонтеры принимали пенопласт, полиэтиленовые пакеты и пленки, крышечки, тюбики, игрушки, бытовой пластик, стеклянные банки, ячейки для яиц и другое.

Волонтеры принимали пенопласт, полиэтиленовые пакеты и пленки. Фото: администрация Благовещенска.

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