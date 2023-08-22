В Приамурье золотодобытчки раскопали межпоселковую дорогу

Сейчас специалисты оценивают степень ущерба. Фото: Минприроды Амурской области.

В Амурской области золотодобывающее предприятие самовольно разрушило межпоселковую дорогу в Зейском районе. Нарушение обнаружили во время совместной проверки специалисты природоохранной прокуратуры и областного министерства природных ресурсов – сообщили в региональном Минприроды. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Проверка деятельности ООО «ЮСМО», ведущего добычу россыпного золота в бассейне реки Обка в Зейском районе, проводилась по инициативе природоохранной прокуратуры. Во время осмотра участка с помощью дрона специалисты обнаружили, что старатели раскопали около 100 метров дороги Зея-Золотая Гора и насыпали вместо нее объездной путь. При этом, в нарушение правил, они не согласовали эти работы с «Амурупрадором», в ведении которого находится трасса.

Сейчас специалисты дорожного ведомства направились на место, чтобы рассчитать ущерб, который золотодобытчки нанесли дорожной сети. По окончанию расчета от компании потребуют его возмещения.

Также меры в отношении артели-нарушителя предпримет прокуратура.

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