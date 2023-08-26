В Благовещенске в аварии мотоциклиста зажало между фурой и легковушкой

КАдрами аварии поделились очевидцы.

Серьезное ДТП произошло субботним днем, 26 августа в Благовещенске. Пугающими кадрами очевидцы поделились в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

По словам жителей, случилось все на Театральной в районе ВДНХ. Мотоциклиста зажало между автомобилем Toyota Probox и грузовиком. Как именно случилась массовая авария, не уточняется. Скорее всего, владелец двухколесного коня врезался в легковушку, а водитель грузовика не успел вовремя среагировать и затормозить.

Очевидцы добавили, что мотоциклиста увезли сотрудники реанимации, о состоянии других участников аварии не сообщается. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которым теперь предстоит выяснить, из-за чего случилось ДТП, и кто виноват.

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