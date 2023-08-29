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НовостиПроисшествия28 августа 2023 23:56

В Свободном Амурской области молодой мужчина погиб под колесами поезда

Личность погибшего и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники транспортной полиции
Юрий ГАФАРОВ
Расследование продолжается.

Расследование продолжается.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники линейного отделения полиции пытаются установить личность мужчины, попавшего под колеса поезда на станции Свободный. Трагедия случилось в ночь на 28 августа, сообщила пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД на транспорте. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Сообщение о том, что под колесами почтово-багажного поезда серьезно травмирован молодой мужчина, транспортные полицейские получили от дежурного по станции Свободный. На место происшествия отправились следственно-оперативная группа и экипаж скорой помощи. По прибытии они обнаружили, что мужчина от травм скончался на месте.

Сейчас транспортные полицейские выясняют личность погибшего и все обстоятельства трагедии.

Материалы расследования будут переданы в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

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