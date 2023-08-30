В Приамурье выявили сразу два очага африканской чумы свиней

Чума свиней безопасна для человека. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В двух селах Амурской области обнаружили африканскую чуму свиней. Теперь здесь объявят карантин, сообщило областное управление ветеринарии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Больных животных обнаружили в селе Усть-Ивановка Благовещенского округа и Новосергеевка Серышевского района. Лабораторные исследования предварительно установили, что свиньи больны именно африканской чумой.

В обоих случаях хозяева завезли животных из-за пределов региона без необходимых документов и не уведомили об этом ветеринарную службу.

По словам начальника управления ветеринарии Амурской области Сергея Самохвалова, служба уже провела в села первоочередные мероприятия по недопущению распространения заболевания. В ближайшее время в населенных пунктах установят карантин, определят угрожаемую зону и зону наблюдения. Одновременно ветеринары выяснят, откуда в Приамурье попали зараженные животные.

Африканская чума свиней известна с начала XX века. Она безопасна для человека, но крайне заразна для свиней, при этом гибель животных достигает от 50% до 100%. Вакцины против этого заболевания нет.

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