В Благовещенске временно заблокируют въезд на Кузнечную

В Благовещенске перекроют въезд на Кузнечную. Фото: пресс-служба администрации города

В Благовещенске на время перекроют въезд на Кузнечную со стороны Ленина. Это нужно, чтобы автомобилисты не мешали ведущимся работам по благоустройству, сообщила пресс-служба городской администрации. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Ну участке Кузнечной между Ленина и Зейской этим летом отремонтировали теплотрассу – заменили 298 метров обветшавших труб, лотки, компенсаторы, запорную арматуру. Ремонт позволит стабильно обеспечивать теплом дома в центральной части Благовещенска.

Теперь здесь нужно провести благоустройство – засыпать котлован, отсыпать основание, установить бордюры и положить на проезжую часть два слоя асфальта.

Однако дорожникам мешают водители – они пытаются проехать по участку улицы, где ведутся работы, игнорируют запрещающие знаки и отодвигают легкие ограждения. Кроме помех работам, этим они создают угрозу и самим себе, особенно, в ночное время.

Поэтому въезд на улицу решили полностью перекрыть бетонными блоками.

В зависимости от погодных условий ремонт продлится от 15 до 20 дней.

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