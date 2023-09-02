В выходные дни часть жителей Благовещенска осталась без света

Ремонт проведут специалисты АО «ДРСК». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице Приамурья часть жителей со 2 сентября осталась без светла. Как рассказали в пресс-службе компании «Амурские коммунальные системы», в городе ремонтирую воздушные линии ВЛ10кВ. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

По информации представителей компании, из-за ремонтных работ специалисты частично ограничат электроснабжение фидеров 9 и 22 подстанции «Чигири» АО «ДРСК». Поэтому со 2 по 3 сентября с 5:00 до 9:00 оказались обесточены трансформаторные подстанции микрорайона «Тепличный».

На время проведения ремонтных работ без электричества остались многоквартирные дома по следующим адресам: Воронкова, 26, 26/1, 27/1, Тепличная, 2, 12, 14, 15, 16, 18, 22, а также частные жилые здания района СП «Тепличный».

Ремонт будут проводить специалисты АО «ДРСК».

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