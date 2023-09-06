Суд запретил трем пивнушкам Благовещенска торговать разливным напитком

Торговлю алкоголем в жилых домах закон не сильно поощряет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Благовещенский районный суд запретил продавать разливное пиво трем магазинам в областной столице и селе Чигири. Все они принадлежат одному индивидуальному предпринимателю. Нарушения в их работе нашли сотрудники Амурской областной прокуратуры во время проверки – сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Прокуроры обнаружили, что разливной напиток продается в торговых точках, расположенных на первых этажах многоквартирных жилых домов. При этом магазины не имеют отдельных входов и попасть в них можно только через подъезды, что запрещено законом.

Ранее предприниматель неоднократно привлекался за это к административной ответственности, ему объявлялись предостережения, но бизнесмен игнорировал их.

Прокуратура обратилась в суд с требованием запретить принадлежащим ему торговым точкам продавать разливное пиво и напитки на его основе. В суде с доводами согласились, но решение пока не вступило в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.