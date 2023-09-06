В Благовещенске с 7 сентября станут недоступны для движения два участка улиц

Движение на участках запретят полностью. Фото администрации Благовещенска

В Благовещенске 7 августа полностью перекроют движение транспорта на двух участках улиц. Это связано с проведением ремонта коммуникаций, сообщила пресс-служба администрации областного центра. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Улицу Ломоносова между Пионерской и 50 лет Октября перекроют 7 сентября в 8:00 утра. Здесь обустроят ливневую канализацию. Работы обещают завершить быстро. Уже на следующий день, 8 сентября, проезд по участку откроют.

Артиллерийская между Северной и Октябрьской будет перекрыта дольше. Движение здесь остановят так же 7 сентября в 8:00. Коммунальные службы займутся ремонтом сетей водоснабжения и канализации. Завершить работы планируется 17 сентября.

Водителей просят быть внимательными и осторожными, планировать маршруты движения по городу с учетом перекрытий.

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