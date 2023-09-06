Toyota Wish залетела под грузовик в Амурской области, один человек погиб

Грузовик Scania и минивэн выкинуло с дороги. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 5 сентября в Амурской области произошло ДТП, в котором один человек погиб, второй оказался в больнице. Ход расследования аварии взяла на контроль прокуратура Шимановского района, сообщила пресс-служба Амурской областной прокуратуры. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

По предварительным данным, водитель Toyota Wish, двигаясь по федеральной трассе «Амур» от Шимановска в сторону Магдагачи, выехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с грузовиком Scania. В результате столкновения оба автомобиля выкинуло с дороги.

Пассажир минивэна от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель госпитализирован в лечебное учреждение. Водитель грузовика не пострадал.

Ход и результат процессуальной проверки происшествия взяла на контроль районная прокуратура.

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