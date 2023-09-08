В городах и селах Приамурья больше девяти тысяч деревьев угрожают людям

Сухие деревья уберут в ближайшие два года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Больше девяти тысяч сухих деревьев, угрожающих жизни и здоровью людей, должны снести в населенных пунктах Амурской области за два года. Такое поручение дал губернатор Василий Орлов по итогам инвентаризации усохших зеленых насаждений, которое провело министерство жилищно-коммунального хозяйства региона – сообщила пресс-служба областного правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как правило, речь идет о тополях, которые активно использовались в озеленении населенных пунктов и создании ветрозащитных полос дорог в 60-70-е годы. Это дерево быстро растет, отлично фильтрует из воздуха загрязняющие вещества и хорошо осушает заболоченные земли, активно перекачивая воду из почвы в воздух.

У него есть только один большой недостаток – продолжительность жизни. Уже спустя 30-40 лет после посадки тополь начинает засыхать и становится очень хрупким. Во время сильного ветра такие деревья ломаются и могут упасть на человека, машину или стоящее рядом здание.

Жители региона регулярно обращаются к губернатору с просьбой спилить усохшие деревья.

По данным министерства ЖКХ области, в некоторых муниципалитетах региона с данной проблемой успешно справляются местные власти. На других территориях старые деревья убрать пока не получается.

«Сейчас необходимо определить очередность работ – какие деревья нужно убрать оперативно, а также решить, силами каких организаций будет сделана эта работа. Спилить все потенциально опасные сухие деревья необходимо за два года. Средства на ликвидацию аварийных деревьев выделим из областного бюджета», – сказал губернатор области Василий Орлов.

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