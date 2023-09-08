Жительница села в Приамурье обвинила тигра в пропаже коз

Животные паслись без присмотра Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница села Белогорье Благовещенского городского округа потеряла двух коз и обратилась в управление по охране животного мира с жалобой, что их съел тигр. Выехавшие на место специалисты нашли погибших домашних животных. А вот тигра не обнаружили, да и не могли, так как полосатые кошки в районе областного центра сейчас не живут. О казусе ведомство рассказало в своем телеграм-канале. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Специалисты, которые выехали по вызову женщины, выяснили, что козы паслись в лесу без всякого присмотра. После их пропажи хозяйка не стала разыскивать их самостоятельно. Почему она решила, что на животных напал тигр, объяснить не смогла.

Охотоведы обследовали территорию вокруг дома женщины в радиусе полутора километров, но не обнаружили никаких следов диких животных. Зато нашли трупы обеих пропавших коз – один в 200 метрах от дома, второй – чуть дальше.

Туши оказались полностью целыми, что исключает вероятность их гибели от лап и зубов диких хищников. И тигр, и медведь обязательно утащили бы и съели добычу.

«Поскольку козы паслись в лесу без присмотра, теоретически на них могли напасть хищники помельче, например, рысь. Однако, специалисты следов не обнаружили. Можно сделать вывод, что дикие хищники к пропаже коз никакого отношения не имеют», – отметил заместитель начальника управления по охране животного мира Валерий Погасиенко.

Ведомство отметило, что в прошлом году у этой женщины уже пропадали козы. Тогда охотоведы установили, что рогатых загрызли бродячие собаки.

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