В Приамурье пенсионеры чудом спаслись из горящего дома

Пожар тушили восемь специалистов. Фото: Амурские спасатели

В селе Черемхово Ивановского округа в ночь на 8 сентября полностью выгорел дом четы пенсионеров. Хозяин жилья попал в больницу. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Пожар возник глубокой ночью на веранде дома. К счастью, жильцы почувствовали в воздухе запах дыма и смогли быстро выбраться из загоревшегося здания.

После этого хозяин жилища вернулся к дому с огнетушителем и попытался потушить возгорание самостоятельно, однако к этому моменту внутри помещения уже бушевало пламя.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 3:05 ночи. На тушение выехали два расчета из села Ивановка и один экипаж пожарной части села Усть-Ивановка. Когда они прибыли на место, веранда и крыша дома были охвачены открытым пламенем.

Несмотря на сильный шквалистый ветер, восьми специалистам потребовалось всего 14 минут на локализацию пожара, чтобы не допустить распространения огня на соседние здания, и еще 10 минут на его полное тушение. Однако разбором и полной проливкой конструкций им пришлось заниматься до 08:20.

В результате пожара дом оказался поврежден огнем внутри и снаружи по всей площади. Причинами его возникновения займутся инспектора пожарного надзора.

По информации главы Черемховского сельсовета Ирины Павлович, пенсионерам-хозяевам сгоревшего дома, есть где жить – это жилье у них не единственное. Но они потеряли в огне все вещи и документы. Супруга сейчас находится у родственников, а мужчина попал из-за пережитого стресса в медицинское учреждение.

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