Инновационный ход медицины: что известно о первом соглашении ВЭФ-2023

ВЭФ-2023. Фото: Юрий ГАФАРОВ

Во Владивостоке проходит VIII Восточный экономический форум, 10 сентября стартовал первый день, а в павильоне Амурской области уже подписано соглашение. Правительство региона поможет в продвижении инновационных медицинских проектов, которые разработали в Амурской государственной медакадемии, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на региональное минэкономразвития.

Документ подписали заместитель председателя Правительства области Павел Пузанов и проректор по стратегическому развитию и цифровой трансформации Амурской ГМА Елена Борзенко.

«Развитие инноваций сегодня имеет стратегическое значение для нашей страны и у Амурской медакадемии уже есть несколько собственных проектов в области медицины. Каждый из них перспективен и может широко применяться как населением в повседневной жизни, так и медиками в специализированных учреждениях. Теперь эти инновационные разработки необходимо продвигать и масштабировать, искать инвестора и организовывать производство. Правительство Амурской области вместе с региональным Агентством по привлечению инвестиций окажет здесь всю необходимую поддержку», – рассказал Павел Пузанов.

Среди разработок, представленных на ВЭФ, имеется концепт умной одежды. В нее нарядили одного из роботов, которые используются в Аккредитационно-симуляционном центре медакадемии. В эту одежду встроены датчики, которые будут передавать на планшет со специальной программой электрофизиологические показатели – ЭКГ, показатели дыхания и прочие параметры. Такая одежда может использоваться, например, в спорте или в медицине.

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