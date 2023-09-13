Амурская область накормит себя и соседей

В сельском хозяйстве региона трудятся жители Амурской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На панельной сессии Восточного Экономического Форума «Новая нефть: инвестиционный потенциал агросектора Дальневосточного региона» заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков рассказал об успехах региона в развитии производства сельхозпродукции. Меры поддержки аграриев дают возможность почти полностью обеспечивать население области местными продуктами питания и расширять экспорт сельхозпродукции. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

«Амурская область по многим позициям выглядит очень уверено. Мы обеспечены молоком, мясом птицы, картофелем. У нас есть огромный потенциал в дальнейшем развитии агропромышленного сектора, в том числе переработки, на которую мы сегодня делаем ставку», – рассказал Олег Турков.

По словам зампреда, в сельском хозяйстве региона трудятся только жители Амурской области – иностранцам в этой сфере работать запрещено. За счет этого развивается не только производство аграрной продукции, но и села, в которых живут десятки тысяч человек.

Одним из самых перспективных направлений в Приамурье является развитие молочного животноводства. Эта отрасль получает активную федеральную и региональную поддержку. Например, область субсидирует 50% затрат на приобретение скота и оборудования, компенсирует процентную ставку по кредитам.

Благодаря этой поддержке в сентябре 2023 года открылся животноводческий комплекс на 1570 голов скота в Ивановском районе и корпус для содержания молодняка в Тамбовском округе. В этом же году АО «Луч» начнет строить вторую очередь комплекса на 830 коров в Ивановском районе.

В 2024 году АО «Димское» начнет строить комплекс на 1800 голов крупного рогатого скота, а «Агрофирма АНК» - на 1200 животных. Еще один комплекс для содержания 1200 коров начнет строить годом позже ООО «МИС АГРО».

После начала их работы в 2026-2027 годах, в области начнут производить молока больше на 75 тысяч тонн или на 52% от нынешнего уровня. Следующим этапом амурские власти видят развитие глубокой переработки этого продукта.

Амурская сельхозпродукция имеет высокий экспортный потенциал. По словам министра, сейчас в области совместно с китайскими специалистами разрабатывается проект организации глубокой переработки картофеля в крахмал для экспорта его в страны Юго-Восточной Азии. Также планируется полностью перерабатывать всю выращенную в регионе сою, чтобы экспортировать в соседние регионы и страны Азии продукты с высокой добавленной стоимостью.

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