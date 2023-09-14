Охотоведы в Приамурье будут месяц охранять косуль, переплывающих реку из-за миграции

Реку ежедневно могут пересекать десятки животных. Фото: Управление по охране животного мира Амурской области

В Амурской области началась ежегодная миграция норской популяции косули в южные районы региона. За последние три дня реку Нора переплыли 13 копытных, но массово животные начнут переселяться после 20 сентября. Об этом сообщило региональное управление по охране животного мира. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Миграция норской популяции сибирской косули в Амурской области – это ежегодное сезонное явление. Летом маленькие олени обитают в междуречье рек Селемджа и Нора. Заболоченные пространства – мари созданного здесь в 1998 году Норского заповедника обеспечивают копытных кормом и создают отличные условия для рождения и выращивания потомства.

Однако зимой здесь выпадает слишком много снега, из-под которого косули не могут добыть себе корм. Поэтому ежегодно в преддверии холодов они отправляются в более южные районы Приамурья, обычно завершая свой путь на левом берегу Зеи.

В самом начале путешествия оленям приходиться вплавь преодолевать довольно широкую реку Нора, протекающую по границе заповедника. Это одно из самых удивительных и зрелищных природных явлений в Приамурье, когда в некоторые дни одновременно десятки животных переплывают с левого берега реки на правый.

Однако в момент переправы животные оказываются совершенно беззащитными перед человеком. Раньше браконьеры подплывали к копытным на лодках, глушили их палками и затаскивали в судно, где добивали. Таким образом «заготавливали» десятки и сотни животных.

В 1968 году для охраны мест обитания и путей миграции косули в междуречье Селемджи и Норы был создан областной охотничий заказник, который в 1984 году стал республиканским, а в 1998 – федеральным «Норским» заповедником. А в 2010 году на правом берегу Норы напротив заповедника был создан заказник областного значения «Нижне-Норский», после чего все места переправы косули через реку оказались под защитой.

Ежегодно на охрану косули во время миграций отправляются сотрудники областного управления по охране животного мира, региональной дирекции ООПТ и Норского заповедника. Они не только следят за безопасностью животных, но и считают их.

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