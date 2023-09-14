В Благовещенске временно прервется теле- и радиовещание

Вещания не будет 14-15 и 19 сентября. Фото: Архив Амурского ОРТПЦ

Филиал РТРС «Амурский областной радиотелевизионный передающий центр» (Амурский ОРТПЦ) информирует жителей Благовещенска и прилегающих территорий о перерывах теле- и радиовещания:

Пакет цифровых каналов «РТРС-1» и «РТРС-2» 14 - 15.09.2023 и 18.09.2023 с 10:35 до 17:00 (мест. время). Отключения технологического оборудования суммарно не превысит 7 часов за указанный период.

Радиостанции «Радио России», «Маяк», «Вести FM» и «Дети FM» 14 - 15.09.2023 и 18.09.2023 с 10:00 до 17:00 (мест. время). Отключения технологического оборудования суммарно не превысит 14 часов за указанный период.

Отключения связаны с проведением внеплановых работ на АМС.

Ознакомиться с актуальным графиком перерывов в трансляции можно на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов».

Филиал РТРС «Амурский ОРТПЦ» приносит свои извинения за возможные неудобства!

По всем вопросам, связанным с вещанием бесплатного эфирного цифрового телевидения (ЦЭТВ), можно обращаться по телефону круглосуточной горячей линии (звонок бесплатный): 8 800 220-20-02.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.