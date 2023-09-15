В Благовещенске на месяц перекрыли Амурскую между Политехнической и Чайковского

Иллюстрация из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 15 сентября в областном центре на месяц перекрыто движение по участку улицы Амурская от Политехнической до Чайковского. Здесь будут проводить реконструкцию инженерных сетей – сообщила администрация города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Работы по замене труб сетей канализации, тепло- и водоснабжения ведут Амурские коммунальные системы. По планам работы завершатся в течение месяца.

В связи с ремонтом будут изменены маршруты нескольких городских автобусов.

Автобусы № 2 и 2 (А) с Амурской теперь поворачивают на Политехническую, по ней доезжают до Зейской, далее до Чайковского и после возвращаются на обычный маршрут.

Автобусы 36 (О), 44, 44 (А) и К едут по улицам Амурская – Политехническая – Зейская – Чайковского – Амурская и далее по маршруту.

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