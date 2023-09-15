Лесхозы Приамурья получили технику на 55 миллионов рублей для борьбы с пожарами

Мощные вездеходы помогут лесникам бороться с пожарами. Фото: severtrucks.ru

В 2023 году амурские лесхозы получили шесть единиц техники для предотвращения и тушения лесных пожаров. Средства на их покупку общей суммой 55,3 миллиона рублей были выделены по национальному проекту «Экология», сообщило министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности региона. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Архаринский, Бурейский и Завитинский лесхозы получили по гусеничному вездеходу, которые могут использоваться как для перевозки людей и оборудования на тушение пожаров, так и для создания минерализованных полос и противопожарных разрывов. Эта техника обошлась в 28,8 миллионов рублей.

Для Шимановского и Магдагачинского лесхозов купили колесные снегоболотоходы «Профи-Макс». Мощный шестиколесный вездеход может передвигаться по глубокому снегу и заболоченной местности, преодолевать водные преграды. Стоимость техники составила больше 20 миллионов рублей.

В Мазановский лесхоз передали гусеничный трактор для прокладки минерализованных полос и выполнения других лесохозяйственных и противопожарных работ за почти 6,5 миллиона рублей.

Лесные пожары в Амурской области является достаточно серьезной проблемой. Только за весну и лето 2023 года огонь прошел в регионе 314,5 тысячи гектаров лесов

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