В Амурской области установили новый прожиточный минимум на 2024 год

На душу населения прожиточный минимум увеличат до 17 823 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2024 году в Приамурье увеличат прожиточный минимум. Постановление правительства опубликовали на портале правовых актов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Согласно документу, на душу населения прожиточный минимум увеличат до 17 823 рублей (в 2023 году он составляет 17 047 рублей). Для пенсионеров поднимут до 15 328 рублей (в 2023 – 14 660 рублей), для трудоспособных жителей – 19 427 (в 2023 прожиточный минимум достигает 18 581 рубля), а для детей – 18 953 (в 2023 году – 18 128).

Что касается северных районов Приамурья, то на душу населения увеличат с 18 240 рублей до 19 071, для трудоспособных жителей – с 19 882 до 20 787, для пенсионеров с 15 686 до 16 401, а для детей с 19 397 до 20 280.

Прожиточный минимум – это минимальный уровень дохода, необходимый для обеспечения определенного уровня жизни в России. Распределяют его на три категории: для взрослых трудоспособного возраста, детей и пенсионеров.

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