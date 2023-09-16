Благовещенск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Благовещенск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 сентября 2023 3:59

В Амурской области установили новый прожиточный минимум на 2024 год

Постановление подписал губернатор региона Василий Орлов
Павел САХАРОВСКИЙ
На душу населения прожиточный минимум увеличат до 17 823 рублей.

На душу населения прожиточный минимум увеличат до 17 823 рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2024 году в Приамурье увеличат прожиточный минимум. Постановление правительства опубликовали на портале правовых актов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Согласно документу, на душу населения прожиточный минимум увеличат до 17 823 рублей (в 2023 году он составляет 17 047 рублей). Для пенсионеров поднимут до 15 328 рублей (в 2023 – 14 660 рублей), для трудоспособных жителей – 19 427 (в 2023 прожиточный минимум достигает 18 581 рубля), а для детей – 18 953 (в 2023 году – 18 128).

Что касается северных районов Приамурья, то на душу населения увеличат с 18 240 рублей до 19 071, для трудоспособных жителей – с 19 882 до 20 787, для пенсионеров с 15 686 до 16 401, а для детей с 19 397 до 20 280.

Прожиточный минимум – это минимальный уровень дохода, необходимый для обеспечения определенного уровня жизни в России. Распределяют его на три категории: для взрослых трудоспособного возраста, детей и пенсионеров.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.