Задолжавший миллион рублей житель Приамурья угрожал приставам собакой и оружием

Иллюстрация из архива. Фото: Мария ЛЕНЦ

Амурские судебные приставы взыскали с предпринимателя больше миллиона рублей, который он задолжал арбитражному управляющему. При этом обанкротившийся бизнесмен ругался на приставов, угрожал спустить на них собаку и применить оружие, сообщила пресс-служба УФССП по Амурской области. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Вот как все началось. Из-за невозможности погасить многомиллионые долги бизнесмен обратился в суд – заявить о банкротстве. Арбитражный управляющий провел процедуру реструктуризации долгов. Однако выплачивать специалисту вознаграждение, положенное за работу, и возмещать расходы за проведение процедуры банкротства заемщик отказался.

Тогда управляющий обратился в суд, который решил взыскать с должника в его пользу понесенные расходы, вознаграждение и проценты. Сумма составила 1,04 миллиона рублей.

Судебный акт направили приставам для принудительного взыскания денег, в отношении мужчины возбудили исполнительное производство и уведомили его об этом. Однако должник проигнорировал и эти требования.

Приставам удалось выяснить, что у предпринимателя в собственности есть грузовой транспорт, хранящийся на базе в Октябрьском районе.

Приехавших туда приставов и представителей взыскателя мужчина встретил крайне агрессивно – оскорблял, угрожал спустить на них сторожевую собаку и применить хранящееся у него оружие.

Приставы предупредили мужчину, что могут применить к нему физическую силу и спецсредства, и сообщили о его незаконных действиях в полицию.

«Сотрудники службы профессиональными и слаженными действиями пресекли противоправное поведение должника, а конфликтная ситуация оказалась практически исчерпана», – сказано в сообщении ФССП.

Через несколько часов предприниматель перевел взыскателю всю сумму долга.

Приставы направили в уполномоченные органы материалы для возбуждения в отношении мужчины уголовного дела за угрозу физическим насилием в отношении представителей органов власти по статье 318 УК РФ.

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