В Зейском районе Приамурья нашли тело пропавшего неделю назад мужчины

Мужчину искали в течение недели Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В тайге Зейского района рядом с поселком Сиан нашли тело мужчины, который пропал без вести 11 сентября. Раньше, 13 сентября, спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности обнаружили вездеход, на котором он отправился в тайгу. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

11 сентября 53-летний мужчина, работавший в лесхозе, на вездеходе отправился в тайгу, после чего перестал выходить на связь. Его родственники обратились за помощью к спасателям в Зее подразделения Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности и в добровольческий поисково-спасательный отряд «Амур».

Выехавшие из районного центра спасатели обследовали предполагаемую территорию и неподалеку от села нашли неработающий вездеход исчезнувшего, однако мужчины рядом не оказалось.

Его тело было обнаружено родственниками во второй половине дня 18 сентября недалеко от места, где ранее был найден вездеход.

Как сообщили «Комсомольской правде-Благовещенск» в пресс-службе УМВД Амурской области, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и причины смерти мужчины.

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