Пассажир поезда в Благовещенске не смог скрыть наркотики от служебной собаки

Запрещенные вещества учуяла служебная собака Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На железнодорожном вокзале Благовещенска служебная собака по кличке Вито учуяла наркотики в сумке пассажира. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы, - сообщила пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Житель Краснодарского края 1985 года рождения собирался через Амурскую область уехать в Якутию для работы там вахтовым методом. Однако на железнодорожном вокзале столицы Приамурья на него обратили внимание транспортные полицейские, которые заподозрили его в незаконном обороте наркотических веществ.

Во время работы с мужчиной служебная собака Вито обнаружила у него в сумке полимерные свертки, в которых, по предположению полицейских, находились наркотики. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъяты, действительно, психотропные вещества, в том числе относящиеся к тяжелым.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств». За это преступление подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

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