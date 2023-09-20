В Приамурье поймали черных старателей

Нелегально добытое золото изъяли Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Амурской области сотрудники Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуры, УФСБ и регионального Министерства природных ресурсов совместными действиями пресекли деятельность нелегальных старателей. Артель работала с размахом – с использованием тяжелой техники и промывочного прибора, сообщила Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как показала проверка, бригада старателей самовольно захватила участок территории в Тындинском округе, завезла туда технику и начала разработку золотоносной россыпи, не имея на это лицензии на право добычи драгоценного металла.

«Улов» старателей, золотосодержащую породу, правоохранители изъяли.

После проведения проверки и экспертиз, природоохранный прокурор передал материалы в следственные органы, которые возбудили в отношении старателей уголовное дело по статье о хищении золота группой лиц по предварительному сговору.

Это не первый случай, когда в области выявляют нелегальных золотодобытчиков. Так, в 2019 году в том же Тындинском районе задержали сразу две группы старателей, работавших без лицензии, в 2021 году группу черных старателей, включавшую и граждан КНР, поймали в Селемджинском районе.

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