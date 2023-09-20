Суд на четыре года лишил свободы молодого лихача из Тынды

Водителя наказали реальным сроком заключения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тындинский районный суд приговорил к реальному сроку лишения свободы 18-летнего парня, совершившего дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали люди. Юный автогонщик не имел прав и сбежал с места ДТП, сообщила прокуратура города Тынды. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Происшествие случилось в декабре 2022 года. Как установил суд, тогда еще несовершеннолетний житель Тынды решил ночью покатать на автомобиле знакомых девушек. Отсутствие водительских прав и регистрационных документов на машину его не смутило.

Не остановил его и запрещающий сигнал светофора. Горе-водитель выехал на перекресток, где не справился с управлением, ушел в занос и столкнулся с другим автомобилем. В результате столкновения девушки, находившиеся в машине нарушителя, получили тяжелые травмы. А водитель после совершения ДТП сбежал.

Рассмотрев все обстоятельства и доказательства, суд признал молодого человека виновным и наказал его четырьмя годами лишения свободы в колонии общего режима – на момент вынесения приговора обвиняемому уже исполнилось 18 лет. Кроме того, еще в течение двух лет мужчине запрещено управлять транспортными средствами.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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