В Амурской области на отлов и содержание бродячих животных выделят больше денег

Животных ловят, стерилизуют и выпускают на волю Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Амурские депутаты планируют выделить больше денег на отлов безнадзорных животных. Как сообщила пресс-служба Законодательного собрания Приамурья, 20 сентября комитет по вопросам экономики, природопользования и аграрной политики рассмотрел законопроект, который позволит увеличить норматив по числу собак, подлежащих отлову. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Сейчас органам местного самоуправления из областного бюджета выделяют деньги на отлов и содержание лохматых бродяжек из расчета 30 голов на десять тысяч населения муниципального образования. Новый законопроект увеличит эту квоту до 35 голов. Это потребует дополнительных десяти миллионов рублей из региональной казны и позволит до конца года отловить и содержать в приютах еще 388 бродячих животных.

«В некоторых населенных пунктах вопрос с безнадзорными животными стоит все еще очень остро. Депутатами было предложено увеличить объем субвенции, предоставляемой бюджетам муниципальных образований на отлов, транспортировку и содержание в приюте», — рассказал председатель комитета по вопросам экономики, природопользования и аграрной политики Андрей Рудь.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов отмечал, что существующее законодательство не позволяет эффективно решить проблему безнадзорных животных, и система, когда бродячих собак отлавливают, стерилизуют и выпускают обратно в среду их обитания, не подходит для Дальнего Востока.

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