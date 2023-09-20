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НовостиОбщество20 сентября 2023 8:02

Житель Благовещенска оплатил две сотни штрафов под угрозой ареста автомобиля

Мужчина задолжал больше 280 тысяч рублей за нарушения правил дорожного движения
Егор ЖАРИКОВ
Водитель 199 раз нарушил ПДД

Водитель 199 раз нарушил ПДД

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель областного центра любил ездить на своем автомобиле, но небрежно относился к соблюдению правил дорожного движения, вследствие чего получил 199 административных штрафов за их нарушение. Однако оплачивать их мужчина не спешил до вмешательства судебных приставов, сообщила пресс-служба УФССП по Амурской области. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Приставы открыли 199 исполнительных производств на основании постановлений об административных правонарушениях, выданных ГИБДД. Позже все их объединили в одно, на сумму 282,5 тысячи рублей. Должник проигнорировал законные требования пристава-исполнителя добровольно выплатить задолженность и избегал встречи с ним.

Исчерпав все средства воздействия на должника, приставы решили арестовать и изъять его автомобиль и обратились за помощью к сотрудникам ГИБДД, чтобы те помогли его остановить. Узнав об этом, мужчина в тот же день оплатил всю задолженность и предоставил приставам подтверждающие документы.

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