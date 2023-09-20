Житель Благовещенска оплатил две сотни штрафов под угрозой ареста автомобиля

Водитель 199 раз нарушил ПДД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель областного центра любил ездить на своем автомобиле, но небрежно относился к соблюдению правил дорожного движения, вследствие чего получил 199 административных штрафов за их нарушение. Однако оплачивать их мужчина не спешил до вмешательства судебных приставов, сообщила пресс-служба УФССП по Амурской области. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Приставы открыли 199 исполнительных производств на основании постановлений об административных правонарушениях, выданных ГИБДД. Позже все их объединили в одно, на сумму 282,5 тысячи рублей. Должник проигнорировал законные требования пристава-исполнителя добровольно выплатить задолженность и избегал встречи с ним.

Исчерпав все средства воздействия на должника, приставы решили арестовать и изъять его автомобиль и обратились за помощью к сотрудникам ГИБДД, чтобы те помогли его остановить. Узнав об этом, мужчина в тот же день оплатил всю задолженность и предоставил приставам подтверждающие документы.

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