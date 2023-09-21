В ДТП в Сковородинском округе Амурской области погибли шесть человек

ДТП произошло в вечернее время. Фото: ГИБДД по Амурской области

В Амурской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек. Трагедия произошла в Сковородинском округе, сообщила Госавтоинспекция Амурской области. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

По предварительной информации, около десяти часов вечера 20 сентября водитель автомобиля «Тойота Лит Айс Ноах» на 8-м километре автодороге «Лена» совершил столкновение с двумя грузовиками марки «Вольво» – тягачом и самосвалом. Один из грузовиков двигался по встречной полосе, второй – поворачивал налево.

Минивэн почти разорвало. Фото: ГИБДД по Амурской области

В результате столкновения шесть пассажиров легкового автомобиля погибли на месте. Водитель минивэна остался жив, с травмами его доставили в больницу.

Удар был огромной силы. Фото: ГИБДД по Амурской области

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Следственным отделом ОМВД по Сковородинскому округу возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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