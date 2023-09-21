Дорога к новому мосту через Зею в Благовещенске откроется к 16 октября

Новый мост на 40%-60% разгрузит действующий. Фото: администрация Благовещенска

Ремонт подъезда к новому мосту через реку Зея в Благовещенске завершится к 16 октября. Уже в начале следующей недели откроется перекресток улицы Горького с Лазо, сообщил мэр столицы Приамурья Олег Имамеев во время проверки хода строительных работ. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

«К ремонту объекта подошли комплексно — обновили сети, при поддержке правительства продумали внешний вид этого участка улицы, проработали с собственниками в части ремонта фасадов жилых домов. Благодаря слаженной работе теперь этот район не окраина, а еще одни въездные ворота в город», отметил мэр в своем телеграм-канале.

Согласно контракту, работы по подготовке подъездного пути к новому мосту должны закончиться в следующем году. Но администрация города и подрядная организация делают все возможное, чтобы открыть дорогу и дать возможность жителям города пользоваться мостом как можно раньше.

Мост через реку Зея в Благовещенске начали строить в мае 2020 года. По планам, его сооружение должно было завершиться в ноябре 2024 года, но строители опередили график более чем на год.

Общая длина мостового перехода составляет около 10 километров, из которых 1932 метра – непосредственно мост через реку. Новый мост на 40%-60% разгрузит действующий, построенный в начале 80-х годов, что позволит начать его ремонт.

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