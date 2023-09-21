В Благовещенске «под ключ» строят дорогу на улице Конная

В городе появится новая благоустроенная дорога. Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске идет строительство дороги на участке улицы Конной от Пушкина до Набережной. Первый этап работ завершится в этом году, в 2024 на улице построят регулируемый железнодорожный переезд, сообщила администрация города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Сейчас на улице Конной прокладывают ливневую канализацию, готовят основание под проезжую часть и тротуары, устанавливают основания под опоры освещения и бортовые камни. Подрядчик – ЗАО «Асфальт» уже заменил здесь пучинистые грунты и перенес опоры линии электропередачи. До конца года строительство дороги будет завершено полностью.

В 2024 году подрядчик спроектирует и построит здесь регулируемый железнодорожный переезд. Полностью проезд откроется летом 2024 года.

«Дорога ведет к новому ФОКу, она будет двухполосной с дополнительными полосами для велосипедистов, ливневкой, тротуарами, газонами и освещением», — отметил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

После ввода дороги в эксплуатацию автобусный маршрут № 30 продлят к ФОКу, чтобы горожанам было удобнее добираться до спортивного комплекса.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.