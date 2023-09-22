В Приамурье мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы за три срубленные сосны

Мужчины напилили на 293 тысячи рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Серышевский районный суд вынес приговор в отношении двух жителей Амурской области, которые вырубили деревья сосны обыкновенной, не имея на это разрешительных документов и в запрещенном для заготовки древесины месте. Одному из обвиняемых суд назначил наказание в виде лишения свободы на 2,5 года в колонии строгого режима, второй «отделался» 2 годами условно, сообщила прокуратура Амурской области. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Суд установил, что 13 декабря 2022 года двое мужчин срубили три дерева сосны обыкновенной в «Верненском сосновом бору», который является особо охраняемой природной территорий – памятником природы регионального значения. Они нанесли природе ущерб более чем в 293 тысячи рублей, что считается особо крупным размером.

При этом следствие доказало, что мужчины действовали группой по предварительному сговору.

Поэтому им предъявили обвинение по части третьей статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», максимальное наказание по которой может доходить до 7 лет лишения свободы.

Суд рассмотрел материалы дела и признал обвиняемых виновными в совершении преступления. При этом он учел, что мужчины в ходе разбирательства частично возместили нанесенный природе ущерб и назначил одному из них наказание в виде лишения свободы на 2,5 года в колонии строгого режима, второму – два года лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

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